Sisters Biraderler Filmi

30 Kasım 2018 Cuma 14:56

Patrick DeWitt’in aynı isimli romanından uyarlanan film de birbirine bağlı iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Şöhreti tetikçiler Eli ve Caharli’nin yeni bir görevi vardır. Herman Kermitt bir altın avcısı, patronlarının altınını çalmıştır ve kardeşler onu öldürmekle görevlendirilir. Fakat bu iş kardeşlerin sandığı kadar kolay olmayacaktır. Jacques Audiard’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film in oyuncu kadrosunda John C. Reilly, Joaquin Phoenix Jake Gyllenhaal gibi isimler yer alıyor.Jacques AudiardJacques Audiard, Thomas Bidegain, Patrick DeWittJohn C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root, Allison Tolman, Rutger Hauer, Carol Kane, Patrice Cossonneau, Zac Abbott, David Gasman, Philip Rosch , Creed Bratton , Lenuta Bala , Jochen Hägele, Eric Colvin, Ian Reddington, Aldo Maland, Theo Exarchopoulos, Sean Duggan, Raymond Waring, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Gerard Cooke, Frédéric Siuen, Trevor Allan Davies, Aidan O'Hare, Andrew Litvack, Nick Cornwall , Duncan Lacroix, Jean-Marc BelluWesternThe Sisters BrothersWhy Not Production2018 ABD , Belçikaİngilizce121 dk.Chantier Films08.02.2019