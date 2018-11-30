30 Kasım 2018, 14:56
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Sisters Biraderler Filmi

Sisters Biraderler Filmi

Sisters Biraderler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sisters Biraderler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Patrick DeWitt’in aynı isimli romanından uyarlanan filmde birbirine bağlı iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Şöhreti tetikçiler Eli ve Caharli’nin yeni bir görevi vardır. Herman Kermitt bir altın avcısı, patronlarının altınını çalmıştır ve kardeşler onu öldürmekle görevlendirilir. Fakat bu iş kardeşlerin sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Jacques Audiard’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Jacques Audiard
Senaryo: Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Patrick DeWitt
Oyuncular: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root, Allison Tolman, Rutger Hauer, Carol Kane, Patrice Cossonneau, Zac Abbott, David Gasman, Philip Rosch , Creed Bratton, Lenuta Bala, Jochen Hägele, Eric Colvin, Ian Reddington, Aldo Maland, Theo Exarchopoulos, Sean Duggan, Raymond Waring, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Gerard Cooke, Frédéric Siuen, Trevor Allan Davies, Aidan O'Hare, Andrew Litvack, Nick Cornwall, Duncan Lacroix, Jean-Marc Bellu
Filmin Türü: Western
Orijinal Adı: The Sisters Brothers
Yapımcı Firma: Why Not Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Fransa, İspanya, Romanya, ABD, Belçika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 121 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 08.02.2019

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Yönetmen
30 Kasım 2018 Cuma 14:56