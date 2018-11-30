Sisters Biraderler Filmi

Patrick DeWitt’in aynı isimli romanından uyarlanan film
de birbirine bağlı iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Şöhreti tetikçiler Eli ve Caharli’nin yeni bir görevi vardır. Herman Kermitt bir altın avcısı, patronlarının altınını çalmıştır ve kardeşler onu öldürmekle görevlendirilir. Fakat bu iş kardeşlerin sandığı kadar kolay olmayacaktır.
Jacques Audiard’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in oyuncu kadrosunda John C. Reilly, Joaquin Phoenix
, Jake Gyllenhaal
gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Jacques AudiardSenaryo:
Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Patrick DeWittOyuncular:
John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root, Allison Tolman, Rutger Hauer, Carol Kane, Patrice Cossonneau, Zac Abbott, David Gasman, Philip Rosch , Creed Bratton
, Lenuta Bala
, Jochen Hägele, Eric Colvin, Ian Reddington, Aldo
Maland, Theo Exarchopoulos, Sean Duggan, Raymond Waring, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Gerard Cooke, Frédéric Siuen, Trevor Allan Davies, Aidan O'Hare, Andrew Litvack, Nick Cornwall
, Duncan Lacroix, Jean-Marc BelluFilmin Türü:
WesternOrijinal Adı:
The Sisters BrothersYapımcı Firma:
Why Not ProductionYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Fransa
, İspanya
, Romanya
, ABD
, BelçikaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
121 dk.Dağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
08.02.2019Sisters Biraderler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen