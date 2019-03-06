Sit Alanına Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

Kaynak: İHA

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 1. derece sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yazıhan'da 1. derece sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınmasının ekipler harekete geçti.Söz konusu bölgede yapılan araştırma ve inceleme sonucu kazı alanında 4 şüpheli şahıs 2 adet kürek ve 2 adet kazma ile suçüstü yakalandı. Adli makamların talimatıyla olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - MALATYA