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Sit alanında dedektörle define ararken fotokapana yakalandılar

Amasya'da 1. derece arkeolojik sit alanında dedektörle define aradıkları fotokapan ile tespit edilen 3 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

03.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:30Sit alanında dedektörle define ararken fotokapana yakalandılar
'da 1. derece arkeolojik sit alanında dedektörle define aradıkları fotokapan ile tespit edilen 3 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı köyünde bulunan Zeus Altarı ve Nekropolünün kalıntılarının yer aldığı 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbari bilgi edinen Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye fotokapan cihazı yerleştirdi. Birkaç gün sonra akşam saatlerinde fotokapan cihazından dedektörlerle kazı yapan şahısların görüntülerinin gelmesi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine intikal ederek şüphelilerin kaçma ihtimali olan yerleri kontrol altına alındı. Havanın karanlık olması nedeniyle gece görüş dürbünü ve termal dürbünle kazı yapılan alanların belirlenmesi üzerine S.E., M.S.S. ve S.M. adlı şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların kazıda kullandıkları 3 adet define arama detektörüyle 3 adet kazmaya el konuldu. 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet suçu işledikleri dolayısıyla gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Yassıçal, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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