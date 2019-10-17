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Sit alanında iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sit alanı içerisinde iş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.10.2019 11:49Sit alanında iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sit alanı içerisinde iş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde izinsiz kaçak kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Operasyonda sit alanında iş makinesi ile izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanındaki iş makinesine de el konularak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Erdemli, Güncel

Kaynak: DHA

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