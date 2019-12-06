Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Mersin
'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz
ilçesi Parmakkurdu Mahallesi'nde birinci derece sit alanı içersinde paletli kepçeyle kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli paletli kepçe ile kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alındı, iş makinesine de el konuldu.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.