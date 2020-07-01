Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan birinci derece sit alanında kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
01.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:29
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan birinci derece sit alanında kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerçioğlu köyü Domuztepe mevkisinde Eski Roma Yeni Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen kilisede 4 metrekarelik bölümün açılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyonda birinci derecede sit alanı ilan edilen alanda M.Ü. ve M.U. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

M.Ü. ve M.U.'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Jandarma, Düziçi, 3. Sayfa, Haber
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