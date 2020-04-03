Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
03.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:08
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3. derece arkeolojik sit alanı olan Araç ilçesine bağlı İhsanlı Köyü Kamerördük Mevkisinde yaptığı devriye faaliyeti esnasında kaçak kazı yapan 3 kişiyi malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2019 yılında 3'üncü derece sit alanı ilan edilen alandaki oda mezarını genişleterek ve derinleştirerek kazı yapan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA