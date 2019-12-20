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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

KONYA'nın Derbent ilçesinde, birinci derece sit alanında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

20.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:20 Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

KONYA'nın ilçesinde, birinci derece sit alanında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan birinci derece sit alanında define aramak için kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler kazı yapan M.A. (36), T.M. (29) M.Ç. (20), H.A.Ş. (34), M.Ç. (27) M.A. (34) Z.K. (28) ve A.B.'yi (28) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kazı alanında yapılan kontrolde herhangi bir tarihi eser niteliğinde eşyaya rastlanılmazken, 2 hilti, 2 Jeneratör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin yiyecek malzemelerini de yanında götürdüğü görüldü. Jandarmadaki sorguları devam eden 8 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Derbent, Güncel

Kaynak: DHA

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