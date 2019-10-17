Haberler » 3. Sayfa » Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesi ile sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

17.10.2019 11:28Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesi ile sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde izinsiz olarak sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, iş makinesi ile kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İş makinesine el konulurken, haklarında adli işlem yapılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:45 Isparta'da 6 ton kaçak içki ele geçirildi
11:43 Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e yükseldi
11:42 100. Yıl Mahallesi'ndeki ev yangını korkuttu
11:45 Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:38 Kırklareli'de servis araçları çarpıştı: 17 yaralı
11:41 Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı
11:34 (Özel) Otobanda kaza: 1 ağır yaralı
17.10.2019 11:52:10