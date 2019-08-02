Site havuzlarında 'Ücretsiz Yüzme Eğitimi'

Yüzme öğrenmenin yanı sıra arkadaşlarıyla eğlenme fırsatı da bulan Zeytinburnulu çocuklar, yaz boyunca suyun keyfini doyasıya çıkaracaklar.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçe içerisinde bulunan 7 farklı sitede projelendirilen yüzme kursu etkinliği çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Yüzme eğitimi alan 6-12 yaş arası çocuklar havuzlarda doyasıya eğlenirken vücutları için gereken fiziksel aktiviteleri de yerine getirmiş oluyorlar. Yaz boyunca belirli gruplar halinde konusunda uzman yüzme hocalarından eğitim alan çocuklar, kurs sonrasında düzenlenecek yarışmada madalya için mücadele edecekler. Haftanın iki günü gerçekleşen kurslarda gruplara ayrılan çocuklar, 1'er saat yüzme eğitimi alıyorlar. Profesyonel yüzme hocaları tarafından verilen eğitimlerde çocuklara yüzmenin ilk aşaması olan; serbest, sırt, kurbağa, kelebek ve suda nefes alma gibi temel dersler veriliyor. 3 ay boyunca devam edecek olan kurslarda yaz dönemine ait eğitimler eylül ayında son bulacak.

TELEFON VE TABLET YERİNE YÜZME AKTİVİTESİ

Yüzme eğitimi alan İdil Durul Dinçer, "Burada ücretsiz şekilde yüzme kursundan yararlanabiliyoruz. Çok eğleniyoruz. Hocalarımız da sağ olsun çok iyi şeyler öğretiyorlar. Sırt, serbest, doğru nefes alma gibi. Zaten yüzmeyi biliyordum ama bu eğitimlerle kendimi daha da bir geliştirdim. Yüzme konusunda ileri de kendimi yüksek yerlerde görmek istiyorum. Eğer bu kurs olmamış olsaydı, evde tablet, telefon veya bilgisayar başında oyun oynayacaktım. Ama şimdi hem spor yapıp hem de yüzme öğrenebiliyorum." dedi.

YÜZMEYİ ÖĞRENİYORLAR

Gülay Acemoğulları, "3 haftadır ders alıyorum, yüzmeyi bilmiyordum, çok iyi yüzme öğrendim. Hocalarımız bizimle çok iyi ilgileniyor. Denizden çok havuzu seviyorum. Şu an burada olmasaydım evde oturup televizyon izliyor olacaktım. Çok sıkılacaktım. İyi ki hocalar eşliğinde ders alıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi'ne ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"ZEYTİNBURNU'NDA YÜZME BİLMEYEN KALMASIN"

Zeytinburnu Belediyesi olarak yüzme kursları hizmetini tamamen ücretsiz verdiklerini belirten yüzme eğitmeni Eray Akbulut, "İlçemizde bulunan 7 farklı sitede bu hizmeti veriyoruz. Eğitimlerimiz haftada 2 gün 1'er saat olacak şekilde devam ediyor. Salı ve perşembe günleri 4 siteye gidiliyor. Çarşamba ve cuma günleri ise 3 siteye gidiliyor. Çocuklara serbest, sırt, kurbağa, kelebek tarzı yüzme sitillerini öğretiyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'un bizzat kendisinin sunduğu bir projeydi bu. 'Zeytinburnu'nda yüzme bilmeyen kalmasın' sloganı ile bu yola çıktık. Kurslarımız yaz dönemi yani 3 ay boyunca devam edecek. Şu anda 3'üncü haftamızdayız. 8'inci dersimizi yaptık. Çocuklarımız yüzmeyi öğrenmeye başladı. Zaten program sonunda madalya törenimiz olacak. Katılımları da basit tuttuk, site yönetimine isim vermeleri yeterli oluyor. Daha sonra derslere başlayabiliyorlar. Ortalama her kursta 20 çocuğumuz oluyor. Onları yüzme bilen ve bilmeyen olarak ikiye ayırıyoruz. İki ayrı hoca eşliğinde ders veriliyor. Kapsamlı bir şekilde bilmeyenlere de öğrettikten sonra bir üst gruba aktarıp, stilleri öğretiyoruz." açıklamasında bulundu.

ANNELER ÇOCUKLARINI GÜVENLE GÖNDERİYORLAR

Çocuklar için keyifli bir aktivite olduğunu ifade eden site sakini Esra Töksöz "Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu yüzme kursunu bize ücretsiz olarak sunduğu için. Kızımı getiriyorum. Eğleniyoruz, keyifli bir aktivite oluyor. Her zaman havuz başına inmeme gerek kalmıyor. Kızım hocalarla gayet memnun bir şekilde yüzüyor, benim de aklım onda kalmıyor rahat bir şekilde evdeki günlük işlerime odaklanabiliyorum." diye konuştu.

VELİLERİN ARAYIP DA BULAMADIĞI BİR AKTİVİTE

Çocuklarının küçük yaşta yüzmeyi öğrenmesi için yüzme kursuna getirdiğini anlatan Esra Kamer ise; "Zeytinburnu Belediyemiz ve site yönetimimiz bize böyle iyi bir imkân sundu. Zeytinburnu Belediyesi'nden de çok kıymetli hocalarımız geliyor. Çocuklara profesyonel bir şekilde yüzme öğretiyorlar. Yaz için de çok güzel bir aktivite oldu. Çocuklar evde sıkılıyorlardı. Yüzme eğitimi almaları onlar açısından iyi oldu. Küçük yaşta bu eğitime başladılar. Çocuklarımın biri 3,5 diğeri de 5 yaşında. İkisi de severek katılıyor yüzme kursuna. Eğitmenler gözetiminde olduğu için kesinlikle aklım arkada kalmıyor. Biz anneler de onları izlerken burada 1-2 saat dinlenmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.