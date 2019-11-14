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Sitede yılan paniği

Sitede yılan paniği İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladıMALATYA - Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

14.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:52
Sitede yılan paniği
sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı
MALATYA - 'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Saltanat Sokakta meydana geldi. Bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler itfaiyeye verdi. Kısa sürede siteye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.
İtfaiyeciler, yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı.
Sitede yılan paniği

Malatya, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA
Haber Videosu : Sitede yılan paniği


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