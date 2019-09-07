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Sitedeki ağaçların kesimine engel olmak isterken fenalaştı

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir sitenin bahçesinde her biri yaklaşık 20 yaşında olan 28 kızılçam ağacın kesilmesine engel olmak isteyen site sakini kadın fenalık geçirdi.

07.09.2019 16:34 Sitedeki ağaçların kesimine engel olmak isterken fenalaştı
MERSİN'in Anamur ilçesinde bir sitenin bahçesinde her biri yaklaşık 20 yaşında olan 28 kızılçam ağacın kesilmesine engel olmak isteyen site sakini kadın fenalık geçirdi.
Fatih Mahallesi'ndeki Onur Sitesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Akçelik, bahçedeki yaklaşık 28 kızılçam ağacının evlere zarar verdiği gerekçesiyle kesimi için Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin aldı. İşçiler gelip, ağaçları kesmeye başlayınca site sakinlerinden Binnaz Karagöz Hanbay (62) kesime itiraz etti. Hanbay'ın ağaçları kesen iş makinesi ile site duvarı arasında demirlere tutunarak 'Ağaçları kesmeyin, Beni kesin' diye feryat etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Fenalık geçiren Hanbay'a sağlık ekipleri müdahale etti.
Gelen Anamur Belediyesi Zabıta ekipleri, site yönetiminin izin belgesini kontrol ederek her şeyin yasal olduğunu belirtti. Zabıta görevlileri, belediyeden izinsiz yol işgal ettikleri için site yönetimine 320 TL para cezası kesti.
Bir süre oturma eylemi yapan Binnaz Karagöz Hanbay hastaneye götürülürken, ağaçlar da kesildi.



Orman İşletme Müdürlüğü, Fatih Mahallesi, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA

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