Siteler'den Rekabet Kurumuna Teşekkür

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:38



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:38

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Rekabet Kurumunun, sunta ve MDF üreticisi 12 firma ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattığını belirterek, soruşturma dolayısıyla esnaf adına teşekkür etti.Taklacı, yaptığı yazılı açıklamasında, 2016 yılından bu yana devam eden mobilya ham madde zamlarının, son 3 ayda yüzde 150'lere ulaştığına dikkati çekerek, sektörün ham maddelerdeki zamları kaldırmadığını ve konuyu Rekabet Kurumu ile Ticaret Bakanlığına ilettiklerini hatırlattı.Rekabet Kurumunun, sunta ve MDF üreticisi 12 firma ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattığına işaret eden Taklacı, şu değerlendirmelerde bulundu:"Zamlar sadece sunta ve MDF ile sınırlı değil, mobilya boyası, cilası, aksesuarının tamamı döviz kuru bahane edilerek yüksek fiyatlarla satılıyor. Petrolün en değersiz halinden elde edilen ve mobilya boyacılığında kullanılan tiner dahi şu anda benzinden pahalı. Konuyu titizlikle takip edeceğiz. Siteler mobilyacı esnafı adına, başlatılan soruşturmalardan ötürü Rekabet Kurumuna teşekkür ederiz. Soruşturmaların en kısa sürede sonuçlandırılıp ham madde fiyatlarının makul seviyeye gelmesini diliyoruz. Aksi takdirde, Siteler mobilya sektörünün bu ham madde fiyatlarıyla ayakta durması mümkün değil."