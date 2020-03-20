"Siteler esnafı destek bekliyor"

Başkan Hüseyin Taklacı, ülke olarak covid-19 salgını nedeni ile zor günler geçiriyoruz. Salgın nedeni ile vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, ailelerine başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimizi beterinden saklamasını diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz gün "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldıklarını ve tedbirleri açıkladılar. Alınan tedbirlerde küçük esnafa ilişkin bir tedbirin söz konusu olmadığını üzülerek gördük.

15 Temmuz gibi devletimizin ihtiyacı olduğu günlerde devletini ve milletini yalnız bırakmayan küçük esnafımız bu zor günlerin nasıl aşılacağını kara kara düşünmektedir.Bizler kendi yağlarında kavrulan küçük işletmelerden oluşmaktayız, ne ekersek onu biçiyoruz. Siftahsız kepenk kapatmak evimize elimiz cebimiz boş gitmek bizleri oldukça etkiliyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımızın, Sağlık çalışanlarımız ve ilgili birimlerin yoğun mesaisini görüyor takdirle karşılıyoruz. Şu an tüm dünya hükümetimizin bu takdire şayan çalışmalarını izliyor. Milletimizin ve devletimizin zor günde olduğunu biliyoruz, bu zor günlerde amacımız olmayacakları istemek yada devletimize bir yük getirmek değil ancak alınan tedbirler tüccar ve sanayici gibi büyük firmalara yöneliktir. Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen şu ortamda kim sitelerde mobilya alışverişi yapabilir.

Dün olduğu gibi bugünde Siteler esnafı devletinin ve milletinin yanında hareket edecek, bu zor günleri gerekirse kepenk kapatmadan üretime ara vermeden sürdürecektir. Ancak alınması gerekli tedbirler bulunmakta ve küçük esnafın yanında olmak esnafımıza can suyu açısından gereklidir.

Esnafımıza, memur vatandaşlarımız gibi ay sonu bankamatik kartlarına maaş yatmamaktadır. Küçük esnafımızın birçoğu her gün yapacağı bir siftaha bakmakta, olduğu zaman harcamakta olmadığında kapısına kilit vurmaktadır. Maalesef küçük esnafımızın günlerce atölyesini dükkanını siftahsız kapatarak dayanma gücü ve ekonomik imkanları bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız'dan ricamız,

·Virüs salgınından dolayı etkilenen esnafımızın Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK prim borçlarından 6 ay için muaf tutulması gerekmektedir.

·Esnafımıza 6 ay boyunca kira desteği sağlanmalıdır.

·Kredi ihtiyacı olan esnafımıza sicil affı düzenlenmeli, kredi çekebilmesinin önü açılmalıdır.

·Açık olan esnafımızın yanında çalışan personel ücretlerinin yarısını, kapalı esnafımızın yanında çalışan ücretlilerin tamamı 6 ay boyunca devlet tarafından ödenmelidir.

Kaynak: Bültenler