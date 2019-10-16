Haberler » Ekonomi » Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye'nin uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.

16.10.2019 14:54Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye'nin uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
ANKAMOB'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından Türkiye'nin güney sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sitelerde etkinlik düzenlendi.
Programa, sitelerde üretim yapan esnaf ve sanatkarların yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar da katıldı.
Burada konuşan ANKAMOB Başkanı Taklacı, Mehmetçiğin sonuna kadar yanında olduklarını ve harekatı desteklediklerini bildirdi.
Harekata katılan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline başarılar dileyen Taklacı, "Onlar için buradan pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bütün desteklerimiz onlarla, onlar için dua ediyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah operasyondan başarılı bir şekilde dönerler. Ülkemiz uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadı. Bu harekatın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Programda, Altındağ Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı, dua edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:20 Aydın Ticaret Borsası
16:12 Elbistan'da lavanta vadisi oluşturuluyor
16:16 "TÜREB Başkanı Yıldırım, AA Enerji Masası'nda" başlıklı haberimizi iptal ederek, aşağıdaki haberi...
16:10 DeFacto Lefkoşa'da yeni mağaza açtı
16:14 Erzurum Ticaret Borsası
16:14 TGDF Başkanı Şemsi Kopuz'dan Dünya Gıda Günü'ne ilişkin açıklama
16:12 Çavuşoğlu milletvekillerini Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirdi
16.10.2019 16:21:03