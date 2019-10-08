Haberler » Güncel » Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.

08.10.2019 22:00Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Saleh Affas idaresindeki 09 AAE 770 plakalı otomobil, Ege Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yoldan kot farkı bulunan bir sitenin bahçesine düştü.
Ters dönen otomobildeki sürücü ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, ağır yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:57 Şanlıurfa milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
03:53 Milli ordu askerleri, olası harekât için türkiye'ye doğru yola çıktı (2)
03:48 Milli ordu askerleri, olası harekât için türkiye'ye doğru yola çıktı (2)
03:30 Ekvador'da bölgesel sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması getirildi
02:28 Ekvador'da yargı ve yasama kurumları da başkentteki faaliyetlerini durdurdu
02:26 - Polonya'da vegan yemek festivali
02:24 Dha yurt bülteni - 20