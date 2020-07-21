Sitesinin bahçesinde tüp içerisinde bulduğu civa AFAD'ı harekete geçirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sitenin bahçesinde tüp içerisinde bulduğu civayı Büyükşehir Belediyesi'nin Çözüm Masası birimine götüren vatandaş AFAD KBRN ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, 11.50 sıralarında Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. isimli vatandaş, sitesinin bahçesinde tüp içerisinde bir madde buldu. Bulduğu maddeden şüphelenen vatandaş, maddeyi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çözüm Masası birimine götürdü. Maddenin civa olduğu anlaşılması üzerine yapılan ihbarın ardından AFAD KBRN ekipleri harekete geçti.

AFAD KBRN ekipleri tarafından incelenen maddenin kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAKARYA