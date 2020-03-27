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Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor

Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucuna varan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

27.03.2020 07:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:29

Fransa 'da bin 698 insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsün tedavisinde, sıtma ilacıyla hastaları tedavi eden Prof. Didier Raoult'a tehdit yağıyor. Fransız basını, Prof. Didier Raoult'u tehdit eden şahıslara 'kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı.

"4 SAATTE AZ SÜREN VAR"

Prof. Raoult'u arayan kimliği belirsiz bir kişinin "Yarın saat 14:00'e kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen, olacakları görürsün" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Bir gün sonra Raoult'a gönderilen mesajlarda ise "klorokin ilacıyla ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransız basını ayrıca koronavirüs hastalarında kullanılması öngörülen klorokin ilacı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Prof. Raoult'un kendisine yönelik ölüm tehditleri konusunda soruşturma süreci devam ettiği için açıklama yapmak istemediğini aktardı.

Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Profesör Didier Raoult

İLACI KULLANANLAR VİRÜSÜ YENİYOR

Doktor Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hastanın yüzde 75'inin 6 gün içerisinde virüsten kurtulduğunu açıklamıştı.

İLACIN İHRACATI YASAKLANDI

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'ne göre, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi. Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.Ayrıca Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını da yasakladı.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, başka kombinasyonlarla beraber kullanılan bir ilaçtır. Ancak bu ilaçta doz dengesi çok önemlidir ve ilacın yan etkileri çok fazladır. Kalıcı retina hasarı ve bazı durumlarda ölüme yol açtığına dair raporlar mevcuttur. Başka bir ilaçla beraber kullanımı önerilmemektedir. İlacın, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir rolü de bulunmaktadır.

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Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Etiketler: Fransa, Dünya, Güncel

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Fransa'da sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor

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