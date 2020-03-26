Sıtma ilacının Covid-19 tedavisinde işe yaradığı sonucuna ulaşan Dr Raoult ölüm tehditleri alıyor
Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucunu ortaya koyan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditi mesajları aldığı ileri sürüldü.
26.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:47
Fransa 'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucunu ortaya koyan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditi mesajları aldığı ileri sürüldü.
Fransız basını, Prof. Didier Raoult'u tehdit eden şahıslara 'kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı.
Fransız basını, Prof. Didier Raoult'u tehdit eden şahıslara 'kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı.
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Kaynak: Euronews.com