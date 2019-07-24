SİÜ'de "Tercih ve Tanıtım Günleri"

Siirt Üniversitesi, öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanımaları ve doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenledi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, SİÜ merkez yerleşkesi bahçesinde düzenlenen tanıtım etkinliklerine katıldı.

Üniversitelerde tercih ve tanıtım günlerinin başladığını belirten Erman, 2007 yılında kurulan üniversitenin 9 fakülte ve 16 bine yakın öğrenciyle büyük bir bilim yuvası haline geldiğini aktardı.

Deneyimli kadrosu, fiziksel ve teknik alt yapısıyla öğrencilere geniş imkanlar sunduklarını belirten Erman, şunları kaydetti:

"2019-2020 eğitim yılında öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla tercih ve tanıtım günleri düzenledik. Üniversitemizin 'bilimin ışığında' sloganıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bu yıl ÖSYM kılavuzunda yer alan 4 bin kontenjana, öğrencileri yoğunlaştırmak ve bu tercih döneminde öğrenci ile ailelerine yardımcı olmak üzere 23- 29 Temmuz'da 6 gün sürecek tercih döneminde öğrencilerimize, üniversitemiz ve şehrimizin olanaklarından yararlanmaları için lisans ve ön lisans konusunda bilgiler verilecek. Üniversitemizde bu yıl 5 lisans ve 3 ön lisans programı ile öğrenci alımı yapılacak. Bunların içinde en çok dikkat çeken tıp ve psikolojik danışmanlık, rehberlik, şehir ve bölge planlama, antrenörlük gibi lisans programlarının yanı sıra, harita kadastro, raylı sistemlerde elektrik ve elektronik, antrenörlük programları ilk defa öğrenci alımına başlayacak."

Kaynak: AA