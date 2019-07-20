Haberler» Güncel» Haber

Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen işçi, ağır yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki binanın 3'üncü katında dış cephe sıvası yaparken dengesini kaybedip düşen Davut Kara (32), yaralandı.

20.07.2019 13:25 Sıva yaparken 3
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki binanın 3'üncü katında dış cephe sıvası yaparken dengesini kaybedip düşen Davut Kara (32), yaralandı.
İlçeye bağlı Barış Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dış cephe sıvasını yapan Davut Kara, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. Düşerken iskele demirlerine çarpan Kara, ağır yaralandı. Kara, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kara'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Gebze, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:07   Barış Harekatı'nın 45. yılında "Gazi"ye dalış yaptılar - İZMİR
14:07   Tekirdağ'da piknik alanında çöp tepkisi
14:07   Selam verme cinayeti zanlısı 5 ay sonra yakalandı
14:07   Babaya, kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis
14:07   Diyarbakır'daki terör operasyonu
14:06   Yurt dışından yapılan noter işlemleri kolaylaştı
14:05   Şehit ve gazi ailelerinden Başkan Yardımcısı Honaz'a teşekkür