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Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Şiwan Perver Türkiye'ye tepki gösterdi. Perwer, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

09.10.2019 17:42

TSK tarafından, Barış Pınarı Harekatı başlatılmasının ardından açılım sürecinde öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer, sosyal medyadan Türkiye'ye tepki göstererek, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı

"KÜRDİSTAN'NI SİZE BIRAKMAYACAĞIZ"

Türk askerine destek mesajları yağarken bazı isimler ise operasyona tepki gösterdi. Bunlardan biri olan Şiwan Perwer sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK VERMİŞTİ

Çözüm sürecinde ismi öne çıkan ünlülerin arasında yer alan Şivan Perwer, 37 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü. Çözüm sürecine destek veren Perwer, "Türkiye'deki tüm kesimleri barışa destek sunmaya ve insanlar arasında, hoşgörü, saygı, çoğulcu özgür ve demokratik bir toplum, sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmeye davet ediyorum. Sadece bunun için yarın Diyarbakır'dayım. Şimdiye kadar bu kutsal çalışmaya öncülük eden ve çaba sarfeden zindanda, dağlarda, sürgünde, parlementoda ve sorumlu makamlardaki bütün şahıslara kamuoyu önünde teşşekür ediyorum. Barış için atan kalplere, barış için çalışan beyinlere, barış için elini taşın altına koyanlara ve barışa el uzatanlara yüce Rabbimden sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

Barış Pınarı Harekatı, Şivan Perwer, Türkiye, TSK, Magazin, Politika

YORUMLAR(117)
GEBER TSK:Hele biraz iceri dogru girin, cikabilecekmisiniz görecegiz :)
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ADİL55:Vatan haini mahlukat kimin memleketinde neyi kime bırakmıyorsun!!Aklını başın al!!bu topraklar için çok can yandı, bu, uğurda da bu devlet gerekirse oluk oluk kanda döker. . Haddini bil sus. . .
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MARDINLI DEHO:COK ISTIYORSAN GIT SAVAS SIVO GICIK
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KONUŞMA:Utanmadan ne yaptık diyor. ''Türkiye devletine baş kaldıran bizden değildir. Ülkemizin sınırlarını koruyan gençlerimize saldırdınız. Topraktakiler kalkıp konuşsa . Bizi sırtımızdan vurdunuz.
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MEHMETÇİK:Hele ite bak, nasılda salya sümük ağlıyor, ermenistan destekli pkk karakol basıp Türk askerini polisini şehit ettiğinde elinde kadehle sevinç çığlığı atacaksın, Türkiye bu çakallara karşılık verince zırıl zırıl ağlayacaksın. Seni gidi hain.
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TÜRK ASKERİ BURADA:daha çok zırlarsınız. GEBERECEKSİNİZ EN SONUNCUNUZA KADAR
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ANTEPLİ:ya seversin ya cehennem olur gidersin dedik sevmeyi seçmediniz cehennem olup gideceksiniz bu topraklardan. . . size bu vatandan deyil toprak hava bile verilmeyecek
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ŞAŞKIN:HOŞTTTT
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CESUR:GEBERSINLERRRR İMANSIZLAR
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YORUM:ahahahahah
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