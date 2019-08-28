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Sivas 105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu

105 yaşındaki Sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurduSivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekince sosyal medyada gündem olmuştu.

28.08.2019 10:30
Sivas 105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu
105 yaşındaki Sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu
Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekince sosyal medyada gündem olmuştu. DHA'nın köyünde ulaştığı Sabayi nine, Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum dedi.
Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halay çekti. Elinde bastonuyla halaya katılan Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Günlük hayatında sabah erken kalkıp bahçedeki tavuklarıyla vakit geçiren Sabayi Öz, bu zamana kadar manda ve koyun yoğurdu yiyerek sağlıklı yaşadığını söyledi. Sabayi Öz, Torunumun düğününde hayal çektim. Hiçbir şeyim yoktur. Sağlığımda iyi. Sağlığımı Allah'a borçluyum. Torunlarım çok. Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum dedi.
Sivas 105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu

Gölova, Sivas, Torun, Güncel

Kaynak: DHA

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