SİVAS 13 yaşındaki Berat, tüfekle oynarken kendini vurdu

13 yaşındaki Berat, tüfekle oynarken kendini vurdu
SİVAS'ta oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna saçma isabet eden Berat B. (13) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul
'da yaşayan ve tatil için köye gelen 8'inci sınıf öğrencisi Berat B. evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü. Silah sesini duyanların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Berat B.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Güncel