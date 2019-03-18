Sivas 18 Mart Programında Şehit Eşinden Duygulandıran Sözler

18 Mart programında şehit eşinden duygulandıran sözler Sivas
'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan şehit eşi Songül Sakal, 18 Mart'ta destan yazanların torunları şimdi Türkiye
'de destan yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Erkan ve Erkan gibiler olduğu sürece bu vatan asla bölünmeyecek dedi.
Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki törene, Sivas Valisi Salih Ayhan
, 5'inci Piyade
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın
, İl Jandarma
Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan
, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, şehit yakınları, öğrenciler, gaziler ve askerler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin anıta çelenk koymasının ardından şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyaret sırasında törene katılan bazı şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.
ŞEHİT EŞİNDEN ANLAMLI SÖZLER
Anma etkinliği daha sonra Dört Eylül
Ortaokulu tarafından Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti. Programda şehit aileleri adına Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın eşi Songül Sakal konuştu. Şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Sakal Lise arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bir hikayeydi bizimkisi, ta ki 1 Ağustos 2017 tarihine kadar. O tarihten sonra hayatımın en kıymetlisi olan insan en büyük acım, en büyük imtihanım aynı zamanda en büyük gururum oldu. Erkan ne 'can' dedi ne de 'canan'. Onun öncesinde ve sonrasında hep vatan vardı. Ben bir şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum ve gurur duyacağım. 18 Mart'ta destan yazanların torunları şimdi Türkiye'de destan yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Erkan ve Erkan gibiler olduğu sürece bu vatan asla bölünmeyecek. Ben bir öğretmenin, ben bir eğitimciyim. Ben bir Erkan kaybettim, binlerce Erkan yetiştiriyorum. Erkan'ın bıraktığı yerden bu bayrağı onlar devralacak. Çünkü fıtrat değişmez kan aynı kan. dedi.
Program okul tarafından hazırlanan koro, oratoryo ve piyes gösterileri ile sona erdi.
Güncel
Kaynak: DHA