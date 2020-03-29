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SİVAS-3D yazıcıdan siperlik ve filtreli maske ürettiler

Lisede, sağlıkçılar için yüz siperliği ve maske üretimiSİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık çalışanları için yüz siperliği ve filtreli maske üretimine başlandı.

29.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:50
Lisede, sağlıkçılar için yüz siperliği ve maske üretimi
SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık çalışanları için yüz siperliği ve filtreli maske üretimine başlandı.
Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, sağlık çalışanları ve maske alamayan ihtiyaç sahipleri için 3D yazıcıdan siper ve filtreli maske üretimine başlandı. Yaşayan Okul Projesi kapsamında üretilen siper ve filtreli maskeler, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına verilecek.
Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Alper Ulaş, "Projemiz kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günümüzde yaşanan koronavirüs salgınına karşı neler yapabiliriz diye düşündük. Siper ve maske yapabileceğimize karar verdik. Çizimleri ve araştırmaları inceledik. Kendi çizimlerimizi yaparak üretimimize başladık. Burada amacımız sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar yardım etmek" dedi.
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SİVAS-3D yazıcıdan siperlik ve filtreli maske ürettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Ahmet Karahan, Gemerek, Güncel

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SİVAS-3D yazıcıdan siperlik ve filtreli maske ürettiler

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