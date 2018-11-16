Sivas 4 Gündür Kayıp Olan Genç, Tren Vagonunda Ölü Bulundu

16 Kasım 2018 Cuma 15:47



16 Kasım 2018 Cuma 15:47

Sivas'ta 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ahmet Tunç (26), tren vagonuna asılı halde ölü bulundu.Sivas'ta pide fırınında çalışan bekar Ahmet Tunç, 11 Kasım'da ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu, ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bugün 11.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Fabrika Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ) içerisinde işçiler, eski bir tren vagonunda bez parçasıyla asılı vaziyette bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 4 gündür kayıp olan Ahmet Tunç'a ait olduğunu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen gencin babası Ömer Tunç ile arkadaşları gözyaşı döktü. Tunç'un cenazesi Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları bulunan Tunç'un intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.