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Sivas 5 metrelik kardan kangal köpeği ilgi çekti

5 metrelik kardan Kangal köpeği ilgi çektiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Furkan Coşkun, karı sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.

15.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:05
5 metrelik kardan köpeği ilgi çekti
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Furkan Coşkun, karı sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.
Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan mobilya dükkanının önüne Furkan Coşkun, babasıyla birlikte iki günde 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı. Soğuğu ve karı sanata dönüştüren Coşkun'un kardan yaptığı köpek görenlerin ilgisini çekti.
Farklı bir şey yapmak istediklerini belirten Coşkun, " 'ta esnaflık yapıyoruz. 2013 yılında da yine kardan Kangal köpeği yapmıştık. Tekrar böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 metre boyu var. Bu kardan Kangal köpeğini iki günde babam ile birlikte yaptık. Görenler şaşırıyor, korkuyor. Sonra gelip fotoğraf çektiriyor" dedi.
Sivas 5 metrelik kardan kangal köpeği ilgi çekti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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