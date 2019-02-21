Sivas 6 Yaşında Başladığı Kalaycılıkta 60 Yılı Geride Bıraktı

Kaynak: DHA

6 yaşında başladığı kalaycılıkta 60 yılı geride bıraktıSivas'ta yaşayan İbrahim Ödül (66), 6 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Kararmış bakır kapları körüklü ateşte yeniden hayat veren Ödül, kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinin başında yer alıyor.Kent merkezinde yaşayan evli, 3 çocuk babası İbrahim Ödül, kent merkezinde Demircilarardı Mahallesi'ndeki dükkanında kalaycılık yapıyor. Babası Hacı Bekir Ödül'ün yanında 6 yaşındayken kalaycılıkla tanışan İbrahim Ödül, zaman içinde mesleği öğrendi. Meslekte ustalaştıktan sonra 1970 yılında kendi iş yerini açan Ödül, 60 yıldır kalaycılık yaparak geçimini sağlıyor. Kararmış bakır kapları ateşte kalayla yeniden parlatan Ödül, mesleğin kentteki son temsilcileri arasında yer alıyor.Kalaycılığın 1991 yılında vefat eden babasından kalma meslek olduğunu belirten İbrahim Ödül, İlkokula giderken zaman zaman babamın dükkanına geliyordum. O dönemde gide gele mesleği öğrendim. Hala da bu mesleğe devam etmekteyim. 60 yıldır bu mesleği yapıyorum. Hiçbir zaman kazandığıma haram katmadım. Hep helal kazandım. Şimdiye kadar bu şekilde geçinip gittim. Ben kalaycılık yaparak çocuklarımı okuttum. Sabah iş yerime gelip, temizliğimi yapar, ocağımı yakıp kalaya başlarım dedi.'ÇELİK VE ALÜMİNYUM YEMEĞE ZARAR VERİYOR'Meslekte bazılarının kurşun ve metal kullandığını belirten Ödül, sağlığa zararlı olduğu için kendisinin kalaydan başka malzeme söyledi. Kalay yaparken kesinlikle kurşun ve metal kullanılmaması gerektiğini belirten Ödül, Bu işte mutlaka kalay kullanmak lazım. Ben hayatım boyunca kalaydan başka bir şey kullanmadım. Bazıları kurşun ve metal kullanıyorlar, bu da sağlığa zarar veriyor. Müşteriler bana en çok tencere, tabak, tas, kazan ve leğen getiriyor. Hala bakır kapları kullanan ve zaman zaman da kalay için getirenler mevcut. 30 yıl önce işlerimiz daha yoğundu. Herkes bakır kap kullanıyordu. Şimdilerde çelik ve alüminyum daha çok kullanılıyor. Onlar da yemeklere zarar veriyor. Şu anda yeniden bakır kaplara bir dönüş var ama bizim meslekte yetişen kişi kalmadı. Bakırcılığın son mesleğini yapan bir kaç kişi kaldı diye konuştu.Ödül, gücü yettiğince de mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.'30 YILDIR MÜŞTERİSİYİM'İbrahim Ödül'ün 30 yıllık müşterisi olduğunu söyleyen İsmail Akbulut, İbrahim ustayı 30 yıldır tanırım. Kalay işim olunca İbrahim ustanın yanına gelir kalay işlerimi yaptırırım. Bazen de canım sıkılınca sohbet etmeye gelirim. 30 yıldır işlerimi de hep İbrahim ustaya yaptırırım. Sivasımıza hizmet verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz dedi.