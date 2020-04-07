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SİVAS 60 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu

60 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştuSİVAS'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) bir hafta boyunca koronavirüs tedavisi gören Ali Varol (60) sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

07.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:38

60 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu

SİVAS'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) bir hafta boyunca koronavirüs tedavisi gören Ali Varol (60) sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Ali Varol'un evine İstanbul'dan ağabeyi Hasan ile yengesi Hatice Varol misafirliğe geldi. Birkaç gün sonra Hasan-Hatice Varol çifti köyde rahatsızlandı. Köye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan ve Hatice Varol'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Birkaç gün sonra fenalaşan Ali Varol'un da hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yengesi ve ağabeyinden virüsü kaptığı sanılan Varol, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde bir hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu edilerek Şenbağlar köyüne dönen Varol evinde karantina altında yaşamını sürdürüyor. Varol'un kendisi gibi koronavirüse yakalanan eşi Hatem Varol'un (58) ise hastanede tedavisi devam ediyor.

'AİLEMDEN 10 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI'

Ailesinde herkesin koronavirüse yakalandığını söyleyen Ali Varol, "Benim ailem koronavirüse yakalandı. Büyük abimiz KOAH hastasıydı. Ona yardımcı olurken ailemde bir çok kişi bu hastalığa yakalandı. Sivas Numune Hastanesinde tedavi olduk. Ben ve iki yeğenim tedavi olarak köyümüze döndük. Ama ailemizden 4 kişi hastanede yatmakta. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler. Çok zor bir süreç hastanede bulunmak, o sıkıntıları yaşamak. Evde her türlü vakit geçirilebilir. Evinizde kalın diyorum" dedi.

SİVAS 60 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Numune Hastanesi, Hatice Çarpar, Ali Varol, Sivas, Güncel

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SİVAS 60 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu
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