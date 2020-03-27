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Sivas'a gelen herkesin ateşi ölçülüyor

Sivas'a gelen herkesin ateşi ölçülüyor Sivas Emniyet Müdürlüğü ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle kontrollere başlanıldı Sivas Emniyet Müdürlüğü ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il...

27.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:03
Sivas 'a gelen herkesin ateşi ölçülüyor
Sivas Emniyet Müdürlüğü ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle kontrollere başlanıldı
SİVAS - Sivas Emniyet Müdürlüğü ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle kontrollere başlanıldı
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve Covid-19 adı verilen yeni tip Koronavirüs'ün, ülkemize de sıçramasıyla birlikte ülke genelinde önemli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Sivas'ta salgının yayılmasını engellemek amacıyla emniyet ekipleri; Tokat il sınırı - Koyulhisar istikameti Gökdere mevkii uygulama noktasında, Yıldızeli - Sivas istikameti bölge trafik denetleme şube müdürlüğü karşısı uygulama noktasında ve Kayseri - Gemerek istikameti Gemerek kavşağı uygulama noktasında emniyet ve jandarma birimleri, sorumluluk alanlarını kapsayacak şekilde ortaklaşa temassız ateş ölçerle, Sivas istikametine giriş yapan araçlarda bulunan yolculara, ateş ölçümü yaptı. 112 Sağlık görevlileriyle irtibatlı bir şekilde gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra şahıslara bilgi verilerek ateş ölçümleri gerçekleştirildi.
Ayrıca, Koronavirüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Sivas’a gelen herkesin ateşi ölçülüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Sivas, Genel

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Sivas'a gelen herkesin ateşi ölçülüyor

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