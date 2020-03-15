Menü
Haberler ›› Güncel ››SİVAS Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı - Güncel

SİVAS Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı

Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktıSİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı.

15.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:31
Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arazide yiyecek bulamayan bir tilki sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde oturan Ziya Güneş'e ait 2 katlı evin çatısına çıktı. Tilkiyi farkeden ev sahibi Güneş bir süre tilkinin kendiliğinden aşağıya inmesini bekledi. Çatıda oturan tilki inmeyince Güneş, çatıya çıktı. Tilki daha sonra çatıdan inerek gözden kayboldu. Bu anlar ise ev sahibinin oğlu Gökhan Güneş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. SİVAS Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler : Ulaş, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Güncel
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor