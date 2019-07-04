Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı

Sivas'ta ifade vermek için getirildiği adliye sarayından kaçan kadın hükümlü Duygu Ceylan (21), şehirler arası otobüs terminalinde yakalandı. Ceylan'ın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

FİRAR ETTİ

Hafik Yarı Açık Cezaevinden yargılandığı bir davada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermek için Sivas Adalet Sarayına getirilen Duygu Ceylan, kadın gardiyanların dalgınlığından faydalanarak firar etti. Bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı.

OTOGARDA YAKALANDI

Şehirler arası otobüs terminalinde görev yapan güven timleri, Samsun'un Bafra ilçesine gitmek üzere otogara gelen Duygu Ceylan'ı yakaladı. Ceylan'ın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. İşlemleri yapılan Duygu Ceylan, cezaevi yetkililerine teslim edildi.