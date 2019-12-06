Haberler » Güncel » Sivas-afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü - Haber

Sivas-afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü

Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördüSİVAS'ta, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:46
Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü
SİVAS'ta, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında Afgan ailenin kaldığı ev kullanılmaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Afgan, Seracettin Saidi ve ailesinin yaşadığı evin mutfağında ocaktaki gaz kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin diğer odalarını sardı. Evde yaşayan 10 kişilik Afgan aile, dumanı farkettikten sonra evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Sivas-afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08 Gaziantep'te otomobil çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı - Haber
16:08 İsrail güçleri, Filistin Devlet Televizyonu çalışanlarını gözaltına aldı - Haber
16:08 Ajda Pekkan down sendromlu gençlerle bir araya geldi - Haber
16:02 Gümüşhane İl Genel Meclisi yılın son toplantısını yaptı - Haber
16:02 Kaymakam'dan Engelliler Derneği'ni ziyaret - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:09:13