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SİVAS Afrika'dan geldi, otogarda karantina talep ettiler

Afrika'dan geldi, otogarda karantina talep ettilerSİVAS'ta Afrika'dan geldiğini iddia eden 2 kişi indikleri otogarda karantinaya alınmaları için polise başvuruda bulundu.

19.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:49
Afrika 'dan geldi, otogarda karantina talep ettiler
SİVAS'ta Afrika'dan geldiğini iddia eden 2 kişi indikleri otogarda karantinaya alınmaları için polise başvuruda bulundu. İki kişi ambulansla gözlem altına alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Afrika'dan ülkeye giriş yaptıktan sonra otobüsle Sivas'a geldiklerini iddia eden ve maske ile korunmaya çalışan 2 kişi, polisi arayarak karantinaya alınmak için başvuruda bulundu. Otogara giden polis ekipleri önlem alarak isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli için ambulans çağırdı.
Bu kişilerden biri, bir çok hava limanından geçtiğini belirterek, "Ben kendim hastaneye başvuruyorum. Garanti olsun istedim. Bu şekilde ailemin yanına gitmek istemedim. Afrika'dan geliyorum" dedi. 2 kişi olay yerine gelen ambulansla götürüldü.
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SİVAS Afrika’dan geldi, otogarda karantina talep ettiler

Kaynak: DHA

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SİVAS Afrika'dan geldi, otogarda karantina talep ettiler
Etiketler : Afrika, Sivas, Güncel

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