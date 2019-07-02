02.07.2019 19:04
Haberler» Güncel» Haber

SİVAS Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü

Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldüSivas'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.

Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü
Sivas'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.
Saat 16.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışırken kolundan yaralanan ve dumandan etkilenen Zeynep Çoraközü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör de kullanılamaz hale geldi.
Yangından kurtarılan hayvanlar ise veterinere götürüldü. SİVAS Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü
Kaynak: DHA
Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:25   "Yaza Merhaba Çocuk Şenliği"
20:25   Gömeç'teki orman yangınında 1 hektar alan yandı
20:23   Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı
20:22   Manavgat'ta orman yangını
20:21   SPOR Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı
20:20   Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil
20:20   Rus su altı araştırma gemisindeki yangın