Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SİVAS Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü

Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdüSİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında sokakta dolaştığı tespit edilen H.Ş.(70) durduruldu.

02.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:08
Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü
SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında sokakta dolaştığı tespit edilen H.Ş.(70) durduruldu. Öksürüğü olduğunu söyleyince koronavirüs şüphesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Muayenesi yapılan H.Ş., bir bulguya rastlanmayınca polis ekiplerince evine bırakıldı.
Sivas 'ta 65 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda polis tedbirlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde Hikmet Işık Caddesi üzerinde rastlanan H.Ş.'yi polis ekipleri durdurdu. Kimlik ibrazında bulunamayan H.Ş., biraz öksürük problemi bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine sosyal mesafeyi koruyan polis ekipleri, koronavirüs şüphesi üzerine olay yerine ambulans istedi. Caddeye gelen sağlık ekipleri maske ve eldiven giydirdikleri H.Ş.'nin ateşini ölçtükten sonra ambulans içerisine alarak muayenesini gerçekleştirdi. Ekipler, H.Ş.'ye son 15 günde hastaneye gidip gitmediği, İstanbul'dan her hangi bir yakınının gelip gelmediği gibi sorular yöneltti. Yapılan muayenede bir olumsuzluğa rastlanmayınca ambulanstan indirilen H.Ş., polis ekip otosuna alınarak evine götürüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SİVAS Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

SİVAS Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SİVAS Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray’ı arkadaşı para için öldürmüş Haberler
Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray'ı arkadaşı para için öldürmüş
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Didim'de semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları yerleştirildi - Haber 15:13: Bursa Adliye ve cezaevlerinde korona virüsüne karşı tedbirler alındı - Haber 15:12: Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki engelliler, ihtiyaçlarını "Engelsiz 112" uygulamasından... - Haber 15:12: Başkan Büyükkılıç koronavirüs tedbirlerini telekonferansla anlattı - Haber 15:11: Bir günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarına bağışladı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler