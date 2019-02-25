Sivas Ameliyatta Ölen Hastanın Yakınları, Hastaneyi Birbirine Kattı

Ameliyatta ölen hastanın yakınları, hastaneyi birbirine kattı
SİVAS'ta böbrek rahatsızlığı nedeniyle girdiği ameliyat sırasında yaşamını yitiren Turan Aydemir'in (46) yakınları, sinir krizi geçirerek sağlık personeline saldırıp, binanın camlarını kırdı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşandı. Üroloji servisinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bugün ameliyata alınan Turan Aydemir, iddiaya göre operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hastane çalışanları, Aydemir'in ailesi ile görüşerek ölüm haberini bildirdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Aydemir'in bazı yakınları sağlık personeline saldırdı. Hastane güvenliğinin yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis
ekiplerinin müdahalesi esnasında Aydemir'in yakınları hastane içerisinde bulunan Türk Sağlık-Sen odasının camlarını kırdı. İçeride kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Aydemir'in yakınları müdahalenin ardından hastaneden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanlarının olayı yara almadan atlattığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA