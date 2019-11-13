Haberler » Ekonomi » Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde aralık ayı sonunda ilk deneme sürüşü gerçekleştirilecek - Ekonomi

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde aralık ayı sonunda ilk deneme sürüşü gerçekleştirilecek

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde aralık ayı sonunda ilk deneme sürüşü gerçekleştirilecek İnşaatı devam eden Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşlerini aralık ayı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor -Projede son durum...

13.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:13
Sivas- Yüksek Hızlı Tren Projesinde aralık ayı sonunda ilk deneme sürüşü gerçekleştirilecek
İnşaatı devam eden Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşlerini aralık ayı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor
-Projede son durum havadan görüntülendi
SİVAS - İnşaatı devam eden Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşlerini aralık ayı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor.
Türkiye'de ulaşım alanında devam eden en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Projenin bir çok etabı tamamlanırken 2019 yılı sonunda ilk deneme sürüşlerinin başlaması hedefleniyor. Sivas ile Yerköy arasında ise ilk deneme sürüşünün ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan yüklenici firma ve projenin iştirakleri bir araya gelip durum değerlendirme toplantısı yaptı. Yetkililerden projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Toplantıda Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirmenin hedeflendiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan bayramından önce hattın hizmete alınması talimatını vermişti.
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde aralık ayı sonunda ilk deneme sürüşü gerçekleştirilecek

Ankara, Aralık, Sivas, Ekonomi

Kaynak: İHA


Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:41 Geleceğin otomotiv tasarımcılarına teknolojik destek
22:26 Sayısal Loto çekildi (2)
22:22 Sayısal Loto çekildi (1)
22:11 Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde aralık ayı sonunda ilk deneme sürüşü gerçekleştirilecek
22:06 Özbekistan'daki fırsatlar yatırımcılara tanıtıldı
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:07:00