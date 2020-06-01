SİVAS Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi

Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdiSİVAS'ta, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki yangın merdiveninin penceresinden düşen Sadi Balkaya (60) yaşamını yitirdi.

01.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:00
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
SİVAS'ta, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki yangın merdiveninin penceresinden düşen Sadi Balkaya (60) yaşamını yitirdi. İntihar ettiği değerlendirilen Balkaya'nın ölümü ile ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi'nde, 8 katlı Eğriköprü Sitesi'nde meydana geldi. Binanın 2'nci katında oturan emekli Sadi Balkaya, yangın merdivenine çıktı. Bir süre sonra binanın çevresinde oynayan çocuklar gürültü duydu. Sesin geldiği yere giden çocuklar, beton zeminde Sadi Balkaya'nın kanlar içinde yattığını gördü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Balkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Balkaya'nın yangın merdiveninin 7'nci katına çıktığı ve havalandırma penceresinden zemin girişindeki metal merdivenin üzerine düştüğü tespit edildi.
Bir süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ve sürekli ölümden bahsettiği öğrenilen Sadi Balkaya'nın intihar girişiminde bulunmuş olabileceği değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. SİVAS Apartmanın 7’nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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