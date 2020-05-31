SİVAS Apartmanın çatısı yandı, mahalleli sosyal mesafesiz izledi

Apartmanın çatısı yandı, mahalleli sosyal mesafesiz izlediSİVAS'ta, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

31.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:47
Apartmanın çatısı yandı, mahalleli sosyal mesafesiz izledi
SİVAS'ta, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangını merak ederek dışarıya çıkan mahalle sakinleri, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, çalışmaları izledi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Huzur Mahallesi 37'nci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Cihan Evler A Blok çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın fark edildiği andan itibaren ise apartman içerisinde oturanlar tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin müdahalesini ise bölgedeki boş arsada toplanan mahalle sakinleri sosyal mesafeyi hiçe sayarak izledi. Binada hasara yol açan olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. SİVAS Apartmanın çatısı yandı, mahalleli sosyal mesafesiz izledi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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