SİVAS Atık su borusuna sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Atık su borusuna sıkışan yavru köpek kurtarıldı

SİVAS'ın Zara ilçesinde bir çiftliğin atık su borusunda mahsur kalan yavru köpek, Furkan Eser (19) ve arkadaşlarınca kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesindeki çiftliklerine hayvanlarını beslemeye giden Furkan Eser ve arkadaşları atık su borusundan bir köpek sesi duydu. Yavru köpeğin su borusunda mahsur kaldığını gören Eser ve arkadaşları, kesici aletler yardımıyla kırdıkları su borusunda mahsur kalan köpeği zarar vermeden kurtardı.Temizledikten sonra veterinere götürerek tedavisini yaptıran Eser, yavru köpeği sahiplendi.