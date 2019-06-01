01.06.2019 12:12
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SİVAS Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıSİVAS'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı.

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
SİVAS'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı.
Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir çocuk ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı. Aile kendi imkanlarıyla ayağı tuvalet giderinden kurtaramayınca durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrası kısa sürede çocuğun ayağını giderden çıkardı. SİVAS Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel