SİVAS Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
SİVAS'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı.
Olay Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir çocuk ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı. Aile kendi imkanlarıyla ayağı tuvalet giderinden kurtaramayınca durumu Sivas Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrası kısa sürede çocuğun ayağını giderden çıkardı.
Kaynak: DHA
İtfaiye
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