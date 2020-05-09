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SİVAS Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye 'Anneler günü' hediyesi

Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye 'Anneler günü' hediyesiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü dolayısıyla gönderdiği hediye, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Torun'a (102) teslim edildi.

09.05.2020 00:54 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:56
Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye 'Anneler günü' hediyesi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü dolayısıyla gönderdiği hediye, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Torun'a (102) teslim edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anneler Günü dolayısıyla fedakar anneleri unutmadı. Bakan Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyelerden biri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırdı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Emine Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti. Sivas Valisi Salih Ayhan da, Emine Torun ile telefonda görüşerek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun size hediyesi var. Anneler Günü'nüzü kutluyoruz" dedi.
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SİVAS Bakan Soylu’dan 102 yaşındaki Emine nineye ’Anneler günü’ hediyesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Torun, Sivas, Güncel, Haber

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