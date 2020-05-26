SİVAS Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi

Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdiSİVAS'ta yaşayan Erol Yılmaz (45), sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan komşularını evinin balkonundan açtığı müzikle eğlendirdi.

26.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:03
Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi
SİVAS'ta yaşayan Erol Yılmaz (45), sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan komşularını evinin balkonundan açtığı müzikle eğlendirdi. Kentte bilgisayarcılık yapan evli 1 çocuk babası Erol Yılmaz, bayram nedeniyle tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle komşularını eğlendirmek istedi. Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Yılmaz, evinin balkonundan ses sistemiyle müzik açtı. Cadde üzerindeki apartmanlarda oturanlar ise müziği duyunca balkonlarına çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ile çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine caddeye gelen polis ekipleri de apartmanların balkonlarından alkışlandı.
'İNŞALLAH ESKİ BAYRAMLARIMIZA GERİ DÖNERİZ'
Erol Yılmaz herkesin bayramını kutlayarak, "Bugün sokağa çıkma yasağı var. Mahallemizde komşularımız için müzik çalıyoruz, eğleniyoruz. Bir nebze olsun bu koronavirüsün sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Komşularımızda bizlere eşlik etti. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Taştan (50) ise, "Komşumuz koronavirüs nedeniyle bize bir eğlence yapmış. Allah ondan razı olsun. İnşallah eski bayramlarımıza geri döneriz. Allah vatanımızdan milletimizden, polisimizden askerimizden razı olsun" diye konuştu. SİVAS Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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