Haberler » Güncel » Sivas barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı - Haber

Sivas barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı

Barajdaki balık kafesleri buzla kaplandıSİVAS'ın İmranlı ilçesinde soğuk havanın etkisi ile İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

29.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:59
Barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı
SİVAS'ın ilçesinde soğuk havanın etkisi ile İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Alabalık yetiştirilen barajdaki kafeslerin tamamen buzla kaplandığı görüldü.
İmranlı ilçesinde soğuk hava etkisini hissettiriyor. İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama ve enerji üretmek amacıyla kullanılan İmranlı Barajı'nın yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu. Baraj gölünde bulunan alabalık tesislerindeki kafeslerin de tamamen donduğu görüldü. Donan baraj gölü havadan drone ile de görüntülendi.
Sivas barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı

İmranlı, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 22:07:42