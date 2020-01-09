Haberler » Güncel » Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Bakan Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti - Haber

Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Bakan Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un formasını hediye etti.

09.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:10Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Bakan Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Süper Lig lideri Demir Grup 'un formasını hediye etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Albayrak, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bilgin, Bakan Albayrak'a Süper Lig'de lider konumda olan Demir Grup Sivasspor'un 58 numaralı ve üzerinde Berat Albayrak yazan formasını takdim etti.
Hediye için teşekkür eden Albayrak, "Ne kadar çok Anadolu'dan şampiyon çıkarsa, biz daha çok mutlu oluruz." dedi.
Bilgin ise Sivasspor'un şampiyon olmasını çok arzuladıklarını dile getirerek, "Şampiyon takımın formasını size hediye etmek istedik. İnşallah bu yıl şampiyon biz oluruz." diye konuştu.
Bakan Berat Albayrak, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'yu da parti binasında ziyaret etti.

Berat Albayrak, Sivasspor, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27  Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı - Haber
18:27  Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:26  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş(YENİDEN) - Haber
18:26  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:24  Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:35:30