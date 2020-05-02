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SİVAS Belediye Başkanı Bilgin'den minik Elif'e muhabbet kuşu

Belediye Başkanı Bilgin'den minik Elif'e muhabbet kuşuSİVAS'ta belediyeyi arayan Elif Su Yılmaz (7), ölen kuşunun yerine bir çift kuş istedi.

02.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:42
Belediye Başkanı Bilgin'den minik Elif'e muhabbet kuşu
SİVAS'ta belediyeyi arayan Elif Su Yılmaz (7), ölen kuşunun yerine bir çift kuş istedi. Beleiye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatı ile Elif Su'ya bir çift muhabbet kuşu gönderildi.
Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan TOKİ İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Elif Su Yılmaz, Sivas Belediyesini arayarak, çok sevdiği muhabbet kuşlarının öldüğünü ve bunların yerine Belediye Başkan Hilmi Bilgin'den bir çift yeni kuş istediğini söyledi. Minik Elif'in bu isteğini öğrenen Başkan Bilgin onu telefonla arayarak "Derslerinde sana başarılar diliyorum. Salgın süreci bittikten sonra seni belediyemizde ağırlamak istiyoruz" dedi. Başkan Bilgin'in talimatıyla bir çift muhabbet kuşu Başkan Yardımcısı Ahmet Duman tarafından Elif Su Yılmaz'a teslim edildi. Yeni kuşlarına kavuşan ve büyük mutluluk yaşayan Elif Su Yılmaz Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti. SİVAS Belediye Başkanı Bilgin’den minik Elif’e muhabbet kuşu

Kaynak: DHA

Etiketler: Su Yılmaz, Sivas, Güncel, Haber

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