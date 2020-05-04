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Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den sağlıkçılara iftar yemeği ikramı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramında bulundu.

04.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:52
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin koronavirüsle mücadele kapsamında Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri (ÇAGEM) Servisi'nde fedakarca çalışan 55 sağlık çalışanı başta olmak üzere Sivas Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Medicana Hastanesindeki yaklaşık bin sağlık çalışanına iftar yemeği ikram etti.
Hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından hastanelere götürülerek teslim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bilgin, bu zorlu günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını unutmanın mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ailelerinden uzakta kalan, vatandaşlarımızın iyileşmesi noktasında kendi hayatlarını riske atarak gece gündüz demeden çalışan değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sivas'ta çok şükür ki iyileşen hasta sayımız, vaka sayısını geçmiş durumda. Bu da bizler için sevindirici bir haber. Şu mübarek ramazan ayında büyük bir kahramanlık örneği sergileyen değerli sağlık çalışanlarımıza ikramda bulunmak istedik. Bundan sonra da üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." Sivas Belediye Başkanı Bilgin’den sağlıkçılara iftar yemeği ikramı

Kaynak: AA

Etiketler: Numune Hastanesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Haber

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