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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, küçük kızın muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 8 yaşındaki Elif Su Yılmaz'ın muhabbet kuşu talebi, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından karşılandı.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin, küçük kızın muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
02.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:40
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 8 yaşındaki Elif Su Yılmaz'ın muhabbet kuşu talebi, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından karşılandı.
Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan TOKİ Ahmet Yesevi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Su Yılmaz, Sivas Belediyesini arayarak çok sevdiği muhabbet kuşunun 23 Nisan'da öldüğünü ve yeni muhabbet kuşu istediğini söyledi.
Talebin iletilmesi üzerine Başkan Bilgin, küçük kızı arayarak derslerinde başarılar diledi ve salgın süreci bittikten sonra kendisini belediyede misafir etmek istediğini belirtti. Daha sonra Bilgin, Elif Su'nun isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Belediye ekiplerince satın alınan bir çift muhabbet kuşu ve bazı hediyeler, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman tarafından küçük kıza teslim edildi.
Muhabbet kuşlarını görünce büyük sevinç yaşayan Elif Su, Bilgin ve Duman'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Su Yılmaz, Sivas, Güncel, Haber

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